10/03/2025 13:12

【特朗普新政】馬斯克魯比奧據悉爆激烈罵戰，特朗普否認

《經濟通通訊社10日專訊》美國媒體報道，在上周四（6日）舉行的內閣會議上，政府效率部(DOGE)負責人馬斯克與國務卿魯比奧就政府裁員問題發生激烈爭執。不過，特朗普上周五（7日）被問及此事時，堅稱二人沒有吵架。



據《紐約時報》披露，特朗普上周四召開內閣會議期間，馬斯克與魯比奧突然爆發爭執，現場20多名官員觀看二人爭吵，直至特朗普介入並為魯比奧辯護，事件才結束。當日內閣會議上，馬斯克指責魯比奧沒有按計劃裁員，聲稱對方一個人都沒解僱。魯比奧反駁馬斯克沒有說真話，並稱國務院已有1500多名員工接受自願離職。



在整個爭論過程中，特朗普一直坐在椅子上，直至場面變得十分尷尬，特朗普才開腔稱魯比奧做得很好。特朗普表示，魯比奧有很多事情要處理，總是出差和做電視訪問，還要管理一個聯邦政府機構，因此所有人都應該齊心協力。



特朗普後來被問及馬斯克與魯比奧的爭執事件時，堅稱兩人沒有衝突，並指責提問的記者不應該問這個問題，稱記者是麻煩製造者。



分析指，自從政府效率部(DOGE)於1月底關閉美國國際開發署(USAID)以來，魯比奧就對馬斯克心存不滿。隨著DOGE進一步擴大裁員，國會兩黨議員都向魯比奧施壓，要求他阻止馬斯克，但馬斯克有特朗普撐腰，魯比奧無力阻止DOGE繼續裁員。(rc)