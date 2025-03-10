10/03/2025 13:37

【外圍經濟】特斯拉投資者信心受挫，回吐美大選後七千億美元漲幅

《經濟通通訊社10日專訊》特斯拉投資者的信心在最近幾周受到一系列打擊，1月報告顯示上個季度銷量，出現10年來的首次下降，更有證據顯示特斯拉在歐洲和中國失去主導地位。受連串不利消息影響，特朗拉正回吐美國大選日以來7000億美元的市值漲幅。



特斯拉股價上周五（7日）盤中一度下跌4.6%，回吐美國大選日以來7000億美元的市值漲幅。該股收市下跌0.3%至262.67美元。



去年11月5日美國大選過後，市場預期公司將受益於CEO馬斯克，與美國總統特朗普之間的密切關係，該股曾一度漲幅居前。不過，這種押注已經抵擋不了對特斯拉汽車銷售核心業務擔憂的加劇。



*市場投資氣氛轉趨冷靜*



50 Park Investments創辦人Adam Sarhan表示，押注馬斯克參政，將推動特斯拉股價飆升的策略至今未奏效，一開始預計馬斯克參政能帶來巨大收益的投資者太過興奮，現在冷靜下來的心態佔上風。



美國銀行分析師John Murphy上周二（4日）將該股目標價從490美元下調至380美元，指出對新車銷售的擔憂、缺乏有關潛在低成本車型的消息，以及該公司推出自動駕駛的士的風險。(rc)