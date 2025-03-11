11/03/2025 17:56

《外圍焦點》美國公布JOLTS職位空缺

《經濟通通訊社11日專訊》投資者擔憂特朗普政府關稅戰，和聯邦政府裁員將拖累美國經濟增長勢頭，且虛擬貨幣等風險資產面臨壓力，令避險情緒加劇，美股三大指數昨日收市大跌。道指跌890.01點或2.08%，報41911.71點；標普500指數跌155.62點或2.70%，報5614.58點；納指跌727.90點或4%，報17468.32點。港股方面，恒生指數收市報23782，跌1點，成交3070億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚10:00pm，美國公布1月JOLTS職位空缺，市場預期為760.0萬，前值為760.0萬。



在美國，今日公布業績的公司有：BOSS直聘(US.BZ)、億咖通科技(US.ECX)、量子之歌(US.QSG)、萬物新生(US.RERE)等。(wa)