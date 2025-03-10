11/03/2025 07:50

《國金頭條》關稅戰惹禍，道指插水近900點，特斯拉暴跌15%

《經濟通通訊社11日專訊》投資者擔憂特朗普政府關稅戰，和聯邦政府裁員將拖累美國經濟增長勢頭，且虛擬貨幣等風險資產面臨壓力，令避險情緒加劇，美股三大指數周一（10日）收市大跌。



道指收市跌890.01點，或2.08%，報41911.71點；標普500指數跌155.62點，或2.70%，報5614.58點；納指跌727.90點，或4%，報17468.32點。科技股領跌，納指創2022年9月以來最大單日跌幅。



*納指創2022年9月以來最大單日跌幅*



特斯拉日內大跌15.4%，報222.15美元。美國多地爆發反馬斯克示威活動，引起市場關注外，瑞銀大幅將特斯拉2025年第一季度交付下調至36.7萬輛，按年下跌5%，並同時下調特斯拉目標股價至225美元。



大型科技股全線向下，蘋果跌4.8%，公司推遲去年6月發布的Siri新功能更新，僅稱將於未來一年發布，相關更新計劃原訂於今年4月的iOS 18.4軟件更新中推出。其他科技巨企，谷歌跌約4.5%，Meta跌4.4%，英偉達跌5.1%，亞馬遜跌2.4%，微軟跌3.3%。



*美元兌日圓觸及147*



美匯指數日內微升0.09%，報104.003，指數於上周大跌3.5%，創2022年11月以來最差單周表現。美元兌日圓觸及147.086低點，接近10月以來的最低水平。



歐元兌美元仍保持強勢，日內微升0.04%，報1.08356。德國大規模經濟刺激計劃，降低了市場對歐洲央行今年再次減息的預期。此外，德國工業生產數據在1月份增長2%，高於市場預期的1.5%。



市場憂慮OPEC+增產及美國關稅的不確定性。紐約期油跌1.5%，報每桶66.04美元；布蘭特期油跌1.55%，報每桶69.27美元。金價方面，紐約期金跌0.72%，報每盎司2892.94美元。(jf)