11/03/2025 18:31

洪灝：美股有轉勢訊號不宜撈底，美國衰退可能今年出現

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普剛過去周日（9日）提到，不排除關稅政策會有可能引發經濟衰退，而建立一個強大的國家並不能僅關注股市。言論昨日未對港股造成影響，惟美股開市即大跌，道指最多跌超過1000點，收市跌近900點，納指急瀉約4%。特朗普「鬼拍後尾枕」猶如打開美股的潘朵拉盒子，再度引發市場對美國經濟衰退的憂慮。思睿駐香港首席經濟學家洪灝接受《經濟通通訊社》訪問時警告，假如聯儲局再不行動及白宮持續緊縮政策，美國衰退將大有可能在今年出現。



*美股多隻指數持續下跌，衰退訊號進一步明顯*



洪灝指出，美股昨夜急跌後仍然處於高位，高於1929年亦高於2001年，累積龐大升幅下，美聯儲目前未有任可行動，而政府開支大幅削減，預計赤字率會由7%降至3%，將對美國經濟造成巨大衝擊，未來數月美國經濟將會明顯放緩。如上情況持續，美國將於今年內出現衰退，概率比過去兩年還要大。洪灝坦言，過往美股急跌，他都會建議大家趁美股急跌入手，但這次美股他認為更似是轉勢。



他指，目前情況單靠美聯儲貨幣政策可做到的非常有限，目前美股多隻指數已出現下跌趨勢，為經濟轉弱的訊號，目前溢價過高以及對經濟周期敏感的股份跌幅更甚，如有進一步衰退跡象出現，美股完全有「腰斬」的可能；但若美聯儲或美國財政部有所行動，則美股跌幅有限，標普500指數首站下跌目標為5500，下方再看5000；反之如衰退出現，目標將會定得更低。



洪灝進一步指，投資者不會預計到是否出現衰退，而是留意由市場反映有否衰退的訊號，目前正正開始有衰退的訊號，令他對於撈底美股有所卻步，認為現時博反彈的風險回報並不值得。



*洪灝：要賺要穩定寧願買黃金*



洪灝直言，以目前走勢估計即便如美股七雄都不宜撈底，要博估值便宜倒不如買中資科技股，估值更為便宜。非要買的話會選擇Alphabet、亞馬遜以及微軟，他又認為英偉達早已「炒爆」，100美元才算合理估值。總體來說，他認為美股科技股已炒得太過，重申自己現時一定不會博美股。



他補充，美國經濟衰退將會拖累全球，香港亦難以獨善其身。他指，港股年初至今已升約兩成，同期金價同樣升約兩成，兩者相比之下，港股波動升兩成，金價穩定升兩成，以風險計金價表現遠遠好過任何資產。(hc)