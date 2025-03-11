11/03/2025 08:26

【開市Ｇｏ】經濟憂慮重創美股，北水大掃貨，比特幣跌破8萬美元

2025年3月11日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市大跌，由於擔心美國關稅政策和政府裁員將拖累美國經濟增長勢頭，虛擬貨幣等風險資產面臨壓力，令投資者避險情緒加劇，科技股領跌，納指下跌4%，創2022年9月以來最大單日跌幅。道指收市跌890點；標普跌155點；納指跌727點。金龍中國指數大跌289點，阿里巴巴和貝殼對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時02分跌132點。



2、特斯拉股價日內大跌15.4%，報222.15美元，創下逾四年來最大跌幅。市場關注多地爆發反馬斯克示威活動，同時瑞銀將特斯拉2025年第一季度交付預測下調至36.7萬輛，按年下降5%，並將目標股價下調至225美元。



3、北水周一淨買入港股超過296億元，創2016年底深港通啟動以來的紀錄新高，大力加倉阿里、騰訊。



4、《華爾街日報》報道，中美雙方計劃安排中國國家主席習近平於6月訪美；《南華早報》則稱美國總統特朗普可能最早於4月訪華。



5、紐約聯儲調查顯示，2月份美國消費者對財務狀況的悲觀情緒加深，短期通脹預期小幅上升，但長期通脹預期保持穩定。



6、美國與烏克蘭官員本周將在沙特阿拉伯會面，討論俄烏初步停火的時間和範圍。特朗普的中東問題特使表示，美烏有望本周達成協議，他計劃再次訪問莫斯科，可能與普京會面。



7、九龍倉置業(01997)主席吳天海在公司發布業績後表示，估計今年首季公司業務所在的實體市場仍會延續去年走勢，今年上半年難言樂觀，希望後續提振經濟措施能令為下半年實體市場帶來利好。



8、英國外賣平台巨頭Deliveroo宣布撤出香港市場，其運作將持續至4月7日。





【焦點股】



比特幣ETF概念：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣跌破8萬美元至四個月低點



美團(03690)、騰訊(00700)

- 美國退休金機構旗下新興市場基金1月建倉美團，減持騰訊與拼多多



蘋概股：舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)

- 蘋果擬於今年對iPhone、iPad及Mac進行重大軟件升級，將從根本上改變操作系統的外觀

- 蘋果推遲去年6月發布的Siri新功能更新至未來一年



新能源汽車板塊：比亞迪(01211)、蔚來-W(09866)、小鵬汽車-W(09868)

- 特斯拉2月在華銷量創三年最低，乘聯會秘書長認為，馬斯克的政治立場在短期內對業績產生影響

- 乘聯分會數據顯示，中國2月狹義乘用車零售銷量同比增26.0%，環比減少22.8%



零跑汽車(09863)

- 2024年淨虧損28.2億元人民幣，低於市場預估



舜宇光學科技(02382)

- 2月手機鏡頭出貨量同比下降6.9%



九毛九(09922)

- 料去年純利跌幅不多於89%



正乾金融(01152)

- 收法定要求償債書追討5088萬元，今早復牌



金斯瑞生物科技(01548)

- 今日公布末期業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.61%，報65.63美元/桶



布倫特期油下跌0.35%，報68.94美元/桶



黃金現貨下跌0.14%，報2885.24美元/盎司



黃金期貨下跌0.35%，報2889.31美元/盎司