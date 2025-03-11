11/03/2025 11:16

《中資異動》老鋪黃金飆一成創新高，上市不足一年股價升近16倍

《經濟通通訊社11日專訊》老鋪黃金(06181)現價升10.7%，報680元，該股成交約64萬股，涉資4.08億元，最高見685.5元，最低見602.5元。



老鋪黃金去年6月24日上市，上市價40.5元，以最高價計算，老鋪黃金上市至今股價翻了15.9倍。



另外，集團昨日公布，中國證監會向其發出有關H股全流通的備案通知書。該集團指，已完成向中國證監會就實施H股全流通，即約4038.89萬股未上市股份轉換為H股的備案。若備案通知書自上周五（7日）起計12個月內未完成股份轉換，該集團應向中國證監會更新備案材料。該集團將向聯交所申請轉換及上市。有轉換及上市的實施計劃詳情尚未落實。



現時，恒生指數報23552，跌231點或跌1%，主板成交近1525億元。國企指數報8657，跌67點或跌0.8%。恒生科技指數報5846，跌38點或跌0.7%。



即月期指新報23587，跌171點，高水35點。即月國指期貨報8676，跌46點，高水18點。即月科指期貨新報5860，跌16點，高水13點。(vs)