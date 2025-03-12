11/03/2025 17:30

【兩會焦點】文旅部：將對不合理低價遊、強逼購物等進行專項治理

《經濟通通訊社記者丘敏華11日北京專電》十四屆全國人大三次會議第三場「部長通道」今日下午在人民大會堂舉行。



文化和旅遊部部長孫業禮表示，要優化營商環境，規範市場秩序。這些年，在文化和旅遊業快速發展的同時，泥沙俱下，魚龍混雜，也產生了一些問題。比如，大家反映強烈的不合理低價遊、強逼購物，特別是強逼購物，損害遊客的旅遊體驗，侵害消費者的權益，惡化當地的營商環境，也損害地方的形象，「看到這些案例以後，感到令人氣憤，但是這個現象又屢禁不絕。」



孫業禮表示，今年要對這些問題進行專項治理，一方面，加大打擊懲治的力度，另一方面，不斷完善法律制度，加強標準引領，在全社會弘揚和建設誠信文化，爭取多管齊下，鏟除這樣的頑瘴痼疾。