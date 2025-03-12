11/03/2025 17:32

【兩會焦點】體育總局：全國滑雪場客流增逾兩成，消費超350億

《經濟通通訊社記者丘敏華11日北京專電》十四屆全國人大三次會議第三場「部長通道」今日下午在人民大會堂舉行。



國家體育總局局長高志丹介紹，這個冰雪季以來，舉辦了包括亞冬會在內的58項國際、國內高水平冰雪賽事，全國滑雪場累計接待客流超過了1.9億人次，同比增長了22.8%，其中東北三省、內蒙古、新疆五地滑雪場的客流超過了7600萬人次，廣東、四川兩個南方省份滑雪場的場均客流居全國前兩位，分別達到了44萬人次和38萬人次，來自境外的滑雪愛好者同比增長了30.2%，全國滑雪場內各類消費累計超過350億元人民幣。



高志丹表示，將持續拓展冰雪運動高質量發展，激發冰雪經濟活力的良好態勢，穩住冰雪經濟總規模萬億元人民幣的基本盤，力爭到2030年達到1.5萬億元人民幣的目標。要在政策體系上進一步加大冰雪器械製造、冰雪旅遊金融支持等政策的出台，加大資金和政策的投入，支持國產冰雪器材設備企業發展，不斷優化冰雪經濟發展環境，釋放政策活力，促進和擴大冰雪消費。