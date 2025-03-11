11/03/2025 19:48

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，美國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》加拿大央行公布議息結果，及美國公布CPI，料為周三（12日）市場焦點。



*歐洲央行總裁拉加德發表講話，國泰及平安好醫生公布業績*



各國重要經濟活動方面，七國集團(G7)外交部長會議舉行（至14日）。周三本港時間4:45pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行及其觀察家年度會議上發表講話。晚上9:45pm，加拿大央行宣布政策利率。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布2月生產者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由4.2%收窄至4%。8:30pm，美國公布2月消費者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%，年率升幅料由3%收窄至2.9%，經季節調整料由324.74升至325.73。



在本港，明日公布業績的公司有:國泰航空(00293)、越南製造加工出口(00422)、遠大醫藥(00512)、山水水泥(00691)、招商局置地(00978)、361度(01361)、平安好醫生(01833)、中信國際電訊(01883)、新秀麗(01910)、FIT HON TENG(06088)、艾德韋宣集團(09919)等。(wa)