11/03/2025 16:24
【高息定存】恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍走高，市場對港元需求有所增加，恒生7日及1個月港元定存年息分別高達10厘及4.5厘，起存額為100萬元，適用於優進理財戶口「外幣定存年利率」優進理財客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。
華僑銀行下調3個月及6個月港元定存年息分別至3.45厘及3.5厘，另38日享3.35厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。
數字銀行方面，富融銀行下調3個月及6個月港元定存年息分別至3.25厘及3.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
華僑銀行下調3個月及6個月港元定存年息分別至3.45厘及3.5厘，另38日享3.35厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。
數字銀行方面，富融銀行下調3個月及6個月港元定存年息分別至3.25厘及3.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php