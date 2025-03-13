11/03/2025 17:07

【企業盈喜】建業新生活料去年虧轉盈，賺最多2.55億人幣

《經濟通通訊社11日專訊》建業新生活(09983)公布，集團截至2024年12月31日止年度，公司預計錄得年內淨利潤介乎約2.15億至2.55億元(人民幣．下同)，而截至2023年12月31日止年度則為淨虧損約5.78億元。



集團預期將從淨虧損扭轉為淨利潤，主要歸因於金融及合約資產減值虧損大幅減少。年內，金融及合約資產減值虧損介乎約5000萬元至1億元，而截至2023年12月31日止年度金融及合約資產減值虧損則為約12.22億元。



儘管如此，若剔除金融及合約資產減值虧損、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值損益、以股份為基礎的付款以及相關稅務影響，預期年內股東應佔核心淨利潤介乎約2.75億元至3.05億元，而截至2023年12月31日止年度則約為4.03億元。該減少主要由於非業主增值服務業務規模下降所致。(bn)