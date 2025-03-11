11/03/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.88191 +85.953 一周 3.8 +56.75 兩周 3.8 +47.845 一個月 3.9128 +11.28 兩個月 3.94667 +6.988 三個月 3.97643 +5.822 六個月 4.01137 - 一年 4.09173 +1.554

《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息幾乎全線向上，其中，短息升幅較明顯，隔夜息急漲近86基點至3.88191厘，創逾兩周新高，而一周及兩周拆利率亦升約半厘。與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報3.9128厘，為2月28日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息回升至3.97643厘，續見3月5日後最高，六個月拆息維持4.01137厘，一年期升至4.09173厘。港元匯價繼昨日高見7.7666兌1美元創今年新高後，港匯今日最高見7.7668，接近昨日高位。最新報7.7685，與上日收市價相同。摩根士丹利警告美股可能進一步下瀉，加上美國總統特朗普在訪問中不排除有可能出現經濟衰退，令美股隔晚急跌。恒指今早低開508點後，最多曾插545點，低見23238，之後跌幅收窄，恒指最新跌99點，報23684。(cl)資料來源：香港銀行公會