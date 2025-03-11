11/03/2025 10:24

《基金觀點》施羅德料經濟仍可軟著陸，對美10年期債券看法正面

《環富通基金頻道11日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益投資主管Julien Houdain指，自1月份以來，對環球固定收益市場的基本觀點維持不變，即是經濟「軟著陸」還是基準預測，而「無著陸」情況--即預期美國聯儲局在本周期不會進一步減息--是一個重大的尾端風險(tail risk)。不過，在評估各情景如何產生收益時，仍有許多因素值得考慮。



*美就業及通脹數據強勁，油價下跌是可喜訊號*



強勁的美國勞動力市場數據及持續低迷的首次申領失業救濟人數顯示，當地勞動力市場已停止放寬，事實上或正重新收緊。當然，考慮到目前美國4%的失業率遠低於聯儲局對2025年底的預測(4.3%)，這些數字比其預期的更加強勁。另一方面，1月份的通脹數據強勁，遠高於聯儲局的目標水平。因此，2月份聯儲局的勞動力及通脹目標水平都出現了意外的鷹派表現。



單獨來看，上述兩項發展使得聯儲局更有可能無法或不願再次減息。但它們並非個別因素，還有幾個重要因素需要考慮--能源、貿易和消費。首先，1月份通脹的強勁程度無疑令人感到驚訝，但也存在幾個特殊的驅動因素，例如汽車保險成本顯著強勁，而這些因素可能會在2月份出現一些逆轉。其他技術性因素，例如剩餘季節性，也可能導致高通脹水平持續。而通脹的主要指標看來仍然良好。最重要的是，油價已大幅下跌。



能源價格是通脹進程中的重要部分，而此次價格下跌對於未來的通脹壓力而言是一個可喜的訊號。事實上，只要WTI原油期貨低於75美元，油價就會在2025年上半年的餘下時間對整體通脹構成通縮壓力。價格愈是低於此水平，通脹的驅動力就愈大。



*特朗普或就關稅作適當讓步，料首季消費數據回落*



其次，已目睹特朗普計劃改變全球貿易框架的早期訊號。這個過程的最終結果尚未確定，已經看到他將在交易中採取交易性立場，這表示一些國家或許能夠在適當的讓步下減輕或取消美國加徵的關稅。然而，相信即使目前的經濟增長指標依然強勁，但若特朗普在就任之初就開始干擾全球貿易環境，將被市場視為未來增長的輕微負面因素。而削減政府開支及提高效率的措施，將在未來數月對需求及就業造成輕微的負面影響。



最後，施羅德投資早前提升經濟「無著陸」情景或會發生的可能性，2024年第四季消費強勁是當中的考慮因素。然而，看到有證據顯示，部分強勁勢頭是由於消費者預期潛在的關稅和價格上漲而提前購買，這與2017年底的情況類似。若真的如此，預期2025年第一季的消費數據將會回落，但需要重申的是，仍然認為消費將呈正面。而在2024年第四季消費「過熱」之後，這種緩和情況將使2025年第一季回到「剛剛好」的狀態。



*市場反映美今年或不再減息，現金債券表現或續改善*



債券市場已有跡象顯示，期權定價模型等已反映經濟「無著陸」的可能性。目前市場亦反映出更現實的可能性--聯儲局在2025年不再減息，這減少了今後鷹派減息的空間。換句話說，隨著市場調整對「2025年不減息」的看法，進一步顯示美國經濟強勁及/或通脹上升的數據不太可能會震驚市場。



此外，1月份放寬監管及支持美國國債需求的舉措，導致現金債券的表現迅速超越掉期。鑑於市場一致看好相關舉措，現金債券相對於掉期的表現改善或會持續，為現金債券市場提供其他有利的技術性動力。



基於當前估值、過度的負面情緒及與經濟「軟著陸」基準一致的支持性技術因素，對美國10年期債券策略性地保持正面看法。然而，在這方面設下適度目標，除非或直到看到更明顯的跡象顯示經濟「硬著陸」的可能性增加，而目前這仍然是一個較小的尾部風險。另對歐洲和英國債券的存續期持中立態度。在歐洲，儘管經濟依然停滯，但注意到下行勢頭有所暫停，嚴重衰退的風險降低。



*偏好機構按揭抵押證券，資產覆蓋債券吸引力減弱*



與美國投資級別信貸相比，施羅德投資更偏好機構按揭抵押證券(MBS)，因其可提供具吸引力的收益來源，並在1月份表現良好。由於估值仍具吸引力，且利率波動性下降，機構按揭抵押證券仍是在固定收益資產配置中信心最強的高比重資產。同樣地，所偏好的短期歐洲投資級別信貸表現良好，其在1月份的表現優於美國投資級別信貸，在此領域仍看到投資機會。然而，由於估值過高，對環球高收益信貸仍持審慎態度。



施羅德投資一直對資產覆蓋債券抱有很高的信心，但隨著其吸引力減弱，對此的信心也略有減弱。而對法國資產覆蓋債券持有非常正面的看法，但在目前的估值水平下，其他地區的機會較少。相反，現在看到準主權和超國家機構發行人等領域的潛力愈來愈大。



*下調曲線陡峭化交易至中性，對美元保持適度正面*



如上所述，在宏觀交易中，對美國存續期仍持策略性的正面看法。但考慮到市場對曲線陡峭化的強烈共識，及一些技術因素與之相悖，已下調曲線陡峭化交易的看法至較中性的立場。可能會在未來數月重新檢視這立場，但目前仍持觀望態度。



平衡通脹率(breakeven inflation)已變得高昂，體現此觀點的最佳方式是透過歐元區長短端利差交易(steepeners)，也就是說，預期歐元區平衡通脹率在較短期限內會比在較長期限內下降更多，而較長期限目前提供了具吸引力的風險回報狀況。最後，對美元保持適度正面的看法。在新發行債市中，試圖找到能夠提供良好信用利差的債券，以優化收益。(wa)