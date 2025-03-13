11/03/2025 08:37

【大國博弈】美媒：中美就6月舉行習特會進行早期討論

《經濟通通訊社11日專訊》據《華爾街日報》周一(10日)引述知情人士報道，中美兩國已經開始就中國國家主席習近平、美國總統特朗普於6月可能在美國展開的「生日高峰會」（birthday summit）進行討論。



報道稱，特朗普政府正對中國增加關稅和其他貿易措施的力道，藉以提高談判籌碼。一旦今次會面落實，相關議題將成焦點，並顯示雙方願意為兩國關係注入一些善意。



資料顯示，習近平生於1953年6月15日，特朗普生於1946年6月14日，兩人生日只差一天。但消息人士稱，目前一切都尚未確定，仍在初期階段。對於相關消息，白宮和中國駐美大使館均未回應。



報道又稱，中國外交部長王毅上月底到訪紐約出席聯合國會議期間，雖然沒有會見特朗普政府的任何官員，但據知情人士透露，他向曾會見的人士表示，期待在夏季舉行的中美峰會。



＊港媒：特朗普可能最早4月訪華＊



此外，《南華早報》引述不具名外交消息源稱，美國和中國近來一直在討論安排兩位最高領導人會晤，並朝著在4月實現這一目標的方向努力。報道稱，初步的探討圍繞著特朗普訪問中國進行，預計會在4月或5月訪華。美國現在的精力集中在烏克蘭上，一旦這個問題得到解決所有注意力都將轉移到中國。(ry)