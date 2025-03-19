11/03/2025 08:37

【ＡＩ】阿里研究院：DS通過更巧妙工程設計，挖掘大模型潛力

《經濟通通訊社11日專訊》阿里研究院發表文章指出，人工智能(AI)初創企業DeepSeek以相對較小成本實現高性能大模型的發展創新，不僅證明了人工智能技術發展路徑的多元性和動態性，更重要的是推動開源大模型發展實現了新的躍遷。



文章指，在DeepSeek之前，圍繞人工智能是否應開源的爭議日趨激烈，在此背景下，DeepSeek是對開源大模型價值的強有力支持：正是站在LLaMa、千問等開源大模型的基礎上，DeepSeek通過更巧妙的工程設計挖掘了大模型的內在潛力、實現了性能上的超越。



另一方面，如果開源需要真正成為大模型的主導性發展模式，不可回避的另一重要問題仍然是開源大模型風險治理的改革，即能否創新開源治理機制，以回應大模型開源後所可能引發的風險擔憂。(ct)