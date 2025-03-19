11/03/2025 14:55

【ＡＩ】投資者欲入股DeepSeek，據報梁文鋒不急於獲投資

《經濟通通訊社11日專訊》內地人工智能(AI)初創DeepSeek目前遭遇著服務中斷等問題和挑戰，據《華爾街日報》引述知情人士透露，創始人梁文鋒告訴同事，他不急於獲得投資，擔心引入外部投資者可能會干預DeepSeek的決策。他希望保持為自己帶來全球聲譽的科學精神。同時，梁文鋒對與政府有關聯的投資者也持謹慎態度，因為他認為，與北京方面的聯繫可能會加大DeepSeek的AI模型在全球獲得採用的難度。



隨著數以百萬計的用戶湧入平台，DeepSeek的聊天機器人經常出現服務中斷。出於數據安全方面的考慮，世界各地主管部門正限制其使用。美國也在考慮採取一些措施，包括禁止DeepSeek在其政府設備上使用。



據知情人士透露，最近幾周，騰訊和阿里巴巴等中國科技公司的管理人士已與梁文鋒會面，討論潛在的合作事宜。國有的中國銀行已提出向該公司提供低息貸款。(ct)