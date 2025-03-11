直播中 : hot talk 1點鐘 - 美股急瀉🤯到底發生過甚麼事？🎵有機會出現經濟衰退？有咩股份會受累？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美股急瀉🤯到底發生過甚麼事？🎵有機會出現經濟衰退？有咩股份會受累？
23,502.83
-280.66
(-1.18%)
23,526
-232
(-0.98%)
高水23
8,638.08
-86.93
(-1.00%)
5,835.92
-49.57
(-0.84%)
1,822.52億
3,346.36
-19.80
(-0.588%)
3,902.37
-26.43
(-0.673%)
10,743.14
-82.56
(-0.763%)
2,100.57
-20.64
(-0.97%)
79,879.9000
+1,284.0400
(1.634%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0706
澳元最佳客戶買入價
4.8863
歐元最佳客戶買入價
8.4544
英鎊最佳客戶買入價
10.0377
日圓最佳客戶買入價
5.2960
推廣樂本健【17週年開倉13 - 14/3】
恒生指數
23,502.83
-280.66
(-1.18%)
期指
高水23
23,526
-232
(-0.98%)
國企指數
8,638.08
-86.93
(-1.00%)
科技指數
5,835.92
-49.57
(-0.84%)
大市成交
1,822.52億
股票
1,630.33億
(89.455%)
窩輪
76.92億
(4.220%)
牛熊證
115.27億
(6.325%)
即時更新：11/03/2025 13:05
可賣空股票總成交
1,521.33億
主板賣空
230.70億
(15.164%)
半日數據，更新：11/03/2025 12:40
上証指數
成交：3,732.72億
3,346.36
-19.80
(-0.588%)
滬深300
3,902.37
-26.43
(-0.673%)
深証成指
10,743.14
-82.56
(-0.763%)
MSCI中國A50
2,100.57
-20.64
(-0.97%)
比特幣
資料由Binance提供
79,879.9000
+1,284.0400
(1.634%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0706
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8863
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.4544
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.0377
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2960
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
二月
鰂魚涌 K11｜再見梵高—光影體驗展（香港站）載譽而歸重臨香港多元感官沉浸式技術融入藝術大師的名畫世界近30座5米巨幕環繞 感官震撼環面升級 鰂魚涌 K11｜再見梵高—光影體驗展（香港站）載譽而歸重臨香港多元感官沉浸式技術融入藝術大師的名畫世界近30座5米巨幕環繞 感官震撼環面升級
展覽 文化藝術
鰂魚涌 K11｜再見梵高—光影體驗展（香港站）載譽而歸重臨香港多元感官沉浸式技術融入藝術大師的名畫世...
推介度：
28/02/2025 - 08/06/2025
09
四月
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站 【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站
音樂會
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世...
推介度：
09/04/2025 - 12/04/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00001 長和01024 快手－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00388 香港交易所
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
2,897.6800
+13.3600
+0.463%
XAG 白銀現貨
32.1704
+0.1684
+0.526%
更新：11/03/2025 13:06
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處