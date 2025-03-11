11/03/2025 16:36

【聚焦人幣】全國人大閉幕，人幣即期收漲343點子刷近四個月高

《經濟通通訊社11日專訊》全國人大十四屆三次會議今日下午3時在人民大會堂舉行閉幕會，在岸及離岸人民幣尾盤齊齊抽升，一度重上7.22水平。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2306，較上個交易日4時30分收盤價大升343點子，創去年11月13日以來近四個月新高，全日在7.2233至7.2608之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現漲324點子，報7.2313。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1741，較上個交易日跌8點子，三連跌，創3月3日以來逾一周新低，與市場偏離擴大至逾850點子，上個交易日報7.1733。



對於關稅拖慢美國經濟增長的擔憂重創美股和美元，而「習特會」預期及中國股市展現韌性，提升市場風險情緒。



國泰君安國際宏觀團隊報告認為，短期特朗普的政策重心將轉回美國國內。這似乎也意味著，遏制通脹是所有政策的最終目的之一，即將公布的2月通脹數據將暗示本輪市場調整的長度，如果通脹仍然處於高位，那麼股票市場的信心可能將再受打擊。(sl)