11/03/2025 10:10

【大國博弈】美眾院通過議案限制國土安全部買中國製造電池

《經濟通通訊社11日專訊》據《美國之音》報道,美國國會眾議院當地時間10日一致通過兩項涉及中國的法案,分別將限制國土安全部購買中國企業製造的電池,以及將在國土安全部設立工作組,負責監控和應對來自中國的威脅。被點名的中國電池廠商包括寧德時代、比亞迪等。法案接下來將等待參議院進行審議。



眾議院以口頭表決的方式無異議通過了《與依賴外國對手電池脫勾法》(Decoupling from Foreign Adversarial Battery Dependence Act)。法案在院會暫停執行規則下進行表決,國會通常採取這種方式加速推進兩黨議員沒有爭議的法案的通過。這項法案將禁止國土安全部從六家與中國有聯繫的公司購買電池,包括寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司、遠景能源公司、億緯鋰能股份有限公司、海辰儲能科技股份有限公司、國軒高科動力能源有限公司。



提出這項法案的共和黨眾議員吉梅內斯在院會進行表決前表示,在中國尋求在全球關鍵行業獲得影響力之際,美國必須站在對抗並與之脫勾的最前沿;隨著美國越來越依賴電池技術,美國需要確保這些電池來自非敵對國家。



另一項獲通過的法案為《戰略國土情報和執法以抵御中共法》(Strategic Homeland Intelligence and Enforcement Legislation to Defend Against CCP Act),旨在於國土安全部成立一個工作組負責監控和應對來自中國的威脅,以加大力度打擊中國間諜、知識產權盜竊和其他惡意活動。(sl)