11/03/2025 11:21

【大國博弈】謝鋒：英韓等對華投資倍增，「外資撤離論」宣告破產

《經濟通通訊社11日專訊》中國駐美國大使館網站發文指，中國駐美國大使謝鋒當地時間10日應邀向第二屆「春天裏的中國」全球媒體對話會美國專場致辭。謝鋒指出，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9%，今年1月英國、韓國、荷蘭對華投資增長324%、104%、76%，「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。



*謝鋒：禁限投資如同殺雞取卵，美方應改弦易轍*



對於中美關係，謝鋒強調，中華民族歷經磨難、百折不撓，有著自立自強的志氣、不畏強暴的骨氣、踏平坎坷的底氣。極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，「以台制華」只會引火燒身。



謝鋒並指出，中國的發展、進步、繁榮是中國人民一步一個腳印幹出來的，一滴汗水摔八瓣拼出來的，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐。毋庸諱言，目前中美關係面臨嚴峻挑戰，再次處於何去何從的關頭。美方應該改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，同中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，爭取中美關係實現穩定、健康、可持續發展。(sl)