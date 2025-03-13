11/03/2025 14:03

【大國博弈】中美關稅談判傳卡在較低級別，如何更好推進未達一致

《經濟通通訊社11日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，中美在經貿和其他問題上的談判困在較低級別，雙方各執一詞，未能就如何更好推進達成一致。



知情人士稱，雖然中美兩國代表進行了接觸，但中方官員表示，美國尚未給出若要取消對華關稅，期望中國在芬太尼問題上應具體採取哪些措施；第二波關稅的實施令中美兩國的工作級別官員都很意外。



另有知情人士透露，美國總統特朗普的團隊反對沒有就芬太尼問題給出明確要求的說法，並提到白宮通過華盛頓外交官向中方傳遞了信息，其中包括中國駐美大使謝鋒。知情人士指出，美方提出的要求包括中國停止向墨西哥出口生產芬太尼的化學品，對走私者判處死刑，以及要求《人民日報》頭版刊登文章譴責芬太尼貿易。



報道引述一名白宮官員表示，美國已向中國明確表達了期望。美國財政部和商務部，以及中國外交部、商務部和財政部均沒有回覆置評請求。



報道認為，雙方之間的分歧，包括在是否提出明確要求的問題上，表明特朗普與習近平的外交方式存在根本差異。例如特朗普親自上陣與加拿大和墨西哥領導人進行貿易談判，但按照中國的行事方式，通常要求在習近平與特朗普通話前將大部分細節處理妥當。



特朗普正式上任前，雙方有過一次通話，並表示將保持戰略溝通渠道。報道引述一位了解白宮想法的知情人士稱，目前沒有安排兩國領導人面對面會晤的計劃。



不過，《華爾街日報》周一（10日）引述知情人士報道，中美兩國已經開始就習近平和特朗普於6月可能在美國展開的「生日高峰會」(birthday summit)進行討論。(sl)