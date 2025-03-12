11/03/2025 15:24

【兩會焦點】全國人大閉幕，通過政府工作報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》全國人大十四屆三次會議今日下午在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出席。



閉幕會上，政府工作報告以2882票贊成、1票否決、1票棄權通過。閉幕會並表決通過了多項決議草案，包括全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，以及關於修改《全國人大和地方各級人大代表法》的決定草案。



*趙樂際因呼吸道感染缺席*



人大委員長趙樂際因呼吸道感染向大會請假，由人大副委員長李鴻忠主持閉幕會。



會議應出席代表2929人，實出席2884人，缺席45人，出席人數符合法定人數。



北京市今日空氣質量指數為205，污染級別為5級，已達重度污染標準。