11/03/2025 10:29

《兩會焦點》國家生態環境部研究協助香港，部分垃圾運往內地處理

《經濟通通訊社11日專訊》香港每日平均有逾1.5萬噸固體廢物運往堆填區。為達到2035年停用所有堆填區的目標，特區政府持續加強各項源頭減廢措施，又興建轉廢為能設施。國家生態環境部部長黃潤秋出席全國兩會期間接受《商業電台》訪問時表示，香港地方較小，正研究如何協助香港處理垃圾問題，其中一個選項是將部分垃圾運往大灣區內地城市集中處理，但仍有待討論具體選址。



黃潤秋說：「知道有些途徑，我們現在也就在研究一些方法，但是我會和香港那邊一起，看看怎麼樣把十五五的一些工作做好。」



特區政府去年暫緩執行垃圾徵費，黃潤秋表示，不太了解政策細節，但同意香港環保政策有改善空間。他欣賞香港在生態保育方面的工作，指香港嚴格控制城市發展用地，有足夠生態空間及郊野公園，令他留下深刻印象。



*建議香港與內地可就重大天氣狀況加強合作*



除了減廢和保育外，極端天氣亦是不少港人關注的議題。全國政協委員、中國氣象局地球系統數值預報中心主任龔建東認為，全球極端天氣漸趨頻繁，其中吹襲香港的颱風，強度明顯加強，指國家氣象局及香港天文台，可就重大天氣狀況加強合作，「好的合作包括人員交往、技術、雙方互訪等方面。中國氣象局來講，也是大力支持香港天文台，在相關技術的共享」。(cl)