11/03/2025 08:47

【特朗普新政】特斯拉股價收市大跌15%，自去年高位大跌53%

《經濟通通訊社11日專訊》受關稅戰以及銷售下滑等各種衝擊，特斯拉在美股黑色星期一（10日）股價爆跌逾15%，創4年多來最大跌幅。以去年12月股價高點計算，市值已蒸發8290億美元。



特斯拉在上周五（7日）連續7周下跌，創自2010年上市以來最長連續下跌，但跌勢並未停止，周一股價在投資者瘋狂拋售下，收市大幅下跌15.43%，報222.15美元，創2020年9月以來最大跌幅。隨著股價連續下挫，市值也大縮水，自去年12月17日高點479.86美元來，股價已大跌53.7%，市值蒸發8290.53億美元。



＊受特朗普政策不確定性影響＊



分析指，股價下跌與特朗普關稅計劃的不確定性有關。加拿大和墨西哥是汽車供應商的主要市場，關稅提高以及可能引發貿易戰可能會影響生產並導致價格上漲。



此外，自馬斯克加入特朗普政府擔任政府效率部(DOGE)負責人以來，特斯拉一直在爭議中。政府效率部正致力減少聯邦政府支出和員工人數，導致大量美國人極度不滿，參與示威表達意見，甚至直接破壞特斯拉店舖及汽車以宣洩不滿，進一步削弱特斯拉的市場需求與品牌形象。(rc)