11/03/2025 09:04

【外圍經濟】甲骨文第三財季營收增長6%，遜預期，盤後股價跌

《經濟通通訊社11日專訊》甲骨文公布業績，第三財季營收增長6%至141億美元，分析師的 平均預估為144億美元。該公司盤後股價跌3.39%，至143.9美元。



甲骨文每股利潤為1.47美元，分析師平均預期為1.49美元。雲業務收入亦低於預期，達62億美元，平均預期為63億美元。



不過，該公司表示訂單激增，並預計不斷增長的雲業務有望提振未來兩個財年的收入。甲骨文截至2月28日的季度剩餘履約價值為1300億美元，高於上一財季的973億美元。甲骨文預計在6月開始的財年營收將增長15%，2027財年將增長20%，而分析師的平均預估為分別增長13%和14%。



此外，行政總裁Safra Catz周一（10日）在聲明中表示，「我們現已與多家全球領先的科技公司簽署了雲協議，其中包括OpenAI、xAI、Meta、英偉達和AMD。」(rc)