11/03/2025 13:20

【外圍經濟】社交平台X多次故障，馬斯克聲稱遭到烏克蘭網絡攻擊

《經濟通通訊社11日專訊》馬斯克將旗下社交平台X的大範圍中斷歸咎於大規模網絡攻擊，他推測攻擊是由一個大型組識或國家策劃，並指IP地址位於烏克蘭。



根據監測網站Down Detector，全球數萬名用戶於周一（10日）報告X平台出現間歇性故障。美國、英國、法國和印度等國的用戶在一天中的不同時段無法加載新帖子，每次服務中斷持續幾分鐘。



馬斯克後來承認平台遭遇中斷，並表示X每天都會受到攻擊，但這次動用了大量資源修復。他認為這次網絡攻擊使用源自烏克蘭地區的IP地址，目的是摧毀X。



親巴勒斯坦的「黑客行為主義」團體Dark Storm通過Telegram宣稱對此次攻擊負責，但並未提供證據證明是此次破壞事件的幕後黑手。DarkStorm的代表表示，此次攻擊是針對以色列的更廣泛的黑客行為主義行動的一部分。(rc)