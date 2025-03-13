11/03/2025 08:29

【企業盈喜】力圖控股(01008)料去年虧轉賺最多1億元

《經濟通通訊社11日專訊》力圖控股(01008)公布，預期截至去年12月31日止年度溢利介乎約6600萬至1億元，而2023年同期則錄得虧損約1.6億元。



該集團指，由虧損轉為溢利主要由於於聯營公司權益的減值虧損減少約6640萬元；商譽減值虧損減少約9270萬元，及毛利提高，主要歸功於實施新的成本控制措施。該集團指，將於本月底前公布業績。



*委萬曉霞任獨董*



另外，該集團指，萬曉霞已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自昨日起生效。萬曉霞曾擔任武漢測繪科技大學印刷工程學院副教授，有權收取董事袍金每年24萬元。(wh)