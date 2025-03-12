12/03/2025 17:07

《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，美國公布CPI

《經濟通通訊社12日專訊》美股三大指數昨日（11日）收市報跌，美國總統特朗普突然宣布將對加拿大進口的鋼鐵和鋁額外徵收25%關稅，令總關稅率達50%，以報復安大略省對美國電力出口徵收25%稅款。道指收市跌478.23點或1.14%，報41433.48點；標普500指數跌42.49點或0.76%，報5572.07點；納指跌32.23點或0.18%，報17436.10點。港股方面，恆生指數收市報23600，跌181點或0.8%，成交2785億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:45pm，加拿大央行宣布政策利率。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布2月消費者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%，年率升幅料由3%收窄至2.9%，經季節調整料由324.74升至325.71。



在美國，今日公布業績的公司有：億航(US.EH)、摯文集團(US.MOMO)、水滴公司(US.WDH)等。(wa)