12/03/2025 08:16

【特朗普新政】特朗普拒放生加拿大，稱周三起徵鋼鋁稅至50%

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普表示，將於周三（12日）起對加拿大的鋼和鋁關稅提高至50%，以報復安大略省對美國的電力徵稅。



特朗普在社交平台上發文指，如果加拿大不取消對乳製品和其他美國商品的關稅，他將在4月2日大幅提高對加拿大的其他關稅。



受相關消息影響，鋁和鋼鐵生產商股價上升，世紀鋁業(US.CENX)升逾9%，Nucor(US.NUE)股價升1.7%，美國鋼鐵(US.X)升2.5%。汽車股受壓下跌，Stellantis(US.STLA)跌4.5%，福特(US.F)跌3.5%，通用汽車(US.GM)跌4.1%。(jf)