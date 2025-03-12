12/03/2025 08:39

【開市Ｇｏ】烏國同意臨時停火，美關稅措施反覆，重磅政策振內房

2025年3月12日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，道指收市報跌478.23點，或1.14%，報41433.48點；標普500指數跌42.49點，或0.76%，報5572.07點；納指跌32.23點，或0.18%，報17436.10點。中國金龍指數反彈2.85%



2、美國和烏克蘭代表團在沙特阿拉伯經7小時會談後，於周二（11日）發表聯合聲明，烏方同意在俄羅斯接受的前提下，立即停火30天。參加會議的美國國務卿魯比奧同時宣布，將解除對烏克蘭的共享情報禁令，並恢復對其軍援。



3、美國總統特朗普突然宣布將對加拿大進口的鋼鐵和鋁額外徵收25%關稅，令總關稅率達50%，以報復安大略省對美國電力出口徵收25%稅款。隨後安大略宣布暫停對輸美電力徵收25%附加費後，特朗普收回將加拿大鋼鋁關稅翻倍至50%的威脅。



4、美國1月JOLTS職位空缺數報774萬人，預期760萬人，前值758萬人



5、內地自然資源部、財政部發布《關於做好運用地方政府專項債券支持土地儲備有關工作的通知》，更好支持運用專項債券開展土地儲備工作，有效推動房地產市場止跌回穩。



6、外媒報道，韓國投資者2月買入的香港股票創3年以來最高。



7、青衣盈翠半島2座中層兩房單位劈價出售，叫價由850萬元累減110萬元，獲外區上車客以740萬元承接，呎價約14,149元，低市價約3%。





【焦點股】



內房股：龍湖(00960)、萬科(02202)、融創(01918)

- 中國要求地方政府用好專項債支持土地儲備，推動房地產市場止跌回穩



鋼材股：中建材(03323)、中鋁(02600)

- 美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國對所有進口鋼鋁的25%關稅，將於周三(12日)午夜開始實施，且不會有豁免。



金斯瑞(01548)

- 去年轉虧為盈近30億美元不派息，收入增6%；旗下聯營傳奇生物去年第四季虧轉賺2628萬美元



阿里巴巴(09988)

- 阿里通義千問與Manus在進行開源模型合作，達成戰略合作



虛幣ETF：華夏比特幣(03042)、FA南方比特幣 (03066)、華夏以太幣(03046)

- 比特幣自76600美元反彈至82800美元



小鵬汽車(09868)

- 何小鵬接受訪問表示，小鵬汽車已在人形機械人產業深耕5年，未來可能還要做20年，再花500億人民幣，甚至投入上千億。



新地(00016)

- 天水圍YOHO WEST PARKSIDE周四進行第三輪銷售，共108伙單位。周二截票，據報收到逾5800個購樓意向登記，超購52倍。



裕元集團(00551)

- 全年純利升43%至3.9億美元，息90仙



思考樂教育(01769)

- 料去年淨利潤超過1.4億元人民幣創新高



中國奧園(03883)

- 中國奧園根據境外債務重組計畫延長持有期至9月22日



國泰航空(00293)

- 盤後公布全年業績



平安好醫生(01833)

- 盤後公布全年業績



【油金報價】



紐約期油上漲0.3%，報每桶66.25美元



布蘭特原油期貨上漲0.4%，報每桶69.56美元



紐約期金上漲0.7%，報每盎司2920.9美元



現貨金升1.1%，報每盎司2921.93美元