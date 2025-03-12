12/03/2025 13:08

【特朗普新政】橋水基金創辦人：美國債務面臨非常嚴重供需問題

《經濟通通訊社12日專訊》橋水基金創辦人達利歐(Ray Dalio)周三警告，美國債務面臨非常嚴重的供需問題。



達利歐在新加坡舉行的一場活動上表示：「首先是債務問題，我們有一個非常嚴重的供需問題。」他認為這將迫使白宮出售大量債務，而全球市場並不願意購買這些債務。他強調此事迫在眉睫，並且至關重要。



此外，達利奧表示，美國赤字必須從佔國內生產總值(GDP)的7.2%，降至佔3%左右。當處理這個問題時，會出現令人震驚的發展。



達利歐發表上述言論之際，市場正經歷關稅問題的劇烈波動。貿易政策的不確定性加劇了華爾街的不安情緒，投資者擔心關稅戰對全球經濟的影響。當被問及美國債務問題是否會導致一段時期的緊縮時，達利歐表示，這個問題可能導致債務重組、美國向其他國家施壓購買債務，甚至停止向一些債權國付款。(rc)