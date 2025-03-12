12/03/2025 14:29

【特朗普新政】美國教育部逾一半員工將被強制休假

《經濟通通訊社12日專訊》美國教育部宣布開始「精簡員工」計劃，計劃將影響教育部超過50%僱員，受影響的僱員將從下周五（21日）起進入行政休假。



教育部所有部門將受到波及，部分將開始「大規模重組」。數據顯示，特朗普1月20日上任時，教育部共有4133名員工，此次精簡人員計劃將影響2183人，其中包括接受自願離職和退休的近600名員工。



根據教育部的集體談判勞動協議，所有受計劃影響的員工將繼續領取全額薪酬和福利直到6月9日。教育部亦將繼續負責大學生助學貸款、為特殊需求學生發放補助等法定工作。



分析指，美國教育部為國會批准設立，特朗普想廢除該部門需要國會同意。即便目前共和黨掌控眾議院和參議院，要想透過投票關閉教育部並非易事。2023年，共和黨控制的美國眾議院曾經計劃修改法案，關閉教育部。不過，在眾議院投票中，除了民主黨集體反對之外，有60名共和黨議員投反對票。(rc)