12/03/2025 14:51

【特朗普新政】歐盟將從下個月起對美國商品徵反制關稅

《經濟通通訊社12日專訊》歐洲委員會於周三（12日）宣布，為回應美國對鋼鋁徵收的關稅，將從下個月起對價值260億歐元的美國商品實施反制關稅。



聲明指，目前對美國產品暫停加徵的關稅措施將於4月1日結束，並計劃在4月中旬之前提出針對美國商品的新一輪反制措施。



歐洲委員會主席馮德萊恩表示，措施與美國關稅的經濟範圍相符，反制措施將分兩個階段實施，從4月1日開始，並於4月13日全面生效。不過，她表示已準備好進行有意義的對話，並已委託貿易專員塞夫喬維奇(Maros Sefcovic)恢復與美國的談判，以尋求更好的解決方案。



此前，美國總統特朗普的25%鋼鋁進口關稅已生效，取消所有豁免及免稅配額。(rc)