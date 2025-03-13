12/03/2025 16:49

【大國博弈】回應商務部約談沃爾瑪，外交部：建議向主管部門了解

《經濟通通訊社12日專訊》據《央視》旗下新媒體「玉淵潭天」報道稱，中國商務部等有關部門約談沃爾瑪，因其要求部分中國供應商大幅降價，企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。就能否證實上述消息，中國外交部發言人毛寧回表示，「這個問題建議你向中方的主管部門瞭解。」



就美國對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅正式生效一事提問。外交部發言人毛寧表示，中方始終認為搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這也是國際社會的普遍共識。美方做法嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，無益於解決問題。中方也將採取一切必要措施維護自身的合法權益。



對於中方是否認為與特朗普政府進行了充分溝通，尤其是在貿易和其他經濟議題上的問題，毛寧表示，「這個問題我們已經多次表明瞭立場，我們始終認為應當在平等和尊重的基礎上，通過對話協商解決各自的關切。中美貿易是對等的，合作可以實現互利共贏，但是如果一味對中國施壓，中方必將堅決反制。」(ew)