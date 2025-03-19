12/03/2025 08:53

【ＡＩ】Manus與阿里通義千問達成戰略合作

《經濟通通訊社12日專訊》中國人工智能(AI)初創Monica近日推出能夠把用戶想法執行為成品的通用AI代理產品「Manus」，其團隊表示，與阿里巴巴(09988)旗下通義千問團隊正式達成戰略合作，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力於在國產模型和算力平台上實現Manus的全部功能。



Manus在微博發布公告稱，目前兩家技術團隊已展開緊密協作，共同致力於為中國用戶打造更具創造力的通用智能體產品。此前，Manus創始人季逸超在社交平台透露，Manus產品使用了不同的基於阿里千問大模型(Qwen)的微調模型。



據Manus官網介紹，Manus是一款通用型AI助手，擅長處理工作與生活中的各類任務；Manus在GAIA基準測試中的三個難度級別上均實現了最先進的性能(State-of-the-Art)的成績，超越OpenAI的Deep Research模型。在介紹視頻裏，Manus可以進行篩選簡歷、挑選房產和分析股票。從介紹來看，使用者只需要給Manus一個簡單的指令，就能自動完成複雜的任務。



今年以來，中國AI大模型DeepSeek的橫空出世推動市場對中國本土科技能力重估。而繼DeepSeek後，Monica旗下全球首款真正意義上的通用AI Agent（自主智能體）「Manus」亦一夜爆紅。(ew)