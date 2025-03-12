12/03/2025 19:27

《再戰明天》美國公布PPI，東方海外公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》美國公布PPI，東方海外、太古系及九倉公布業績，料為周四（13日）市場焦點。



*歐洲央行管委發表講話，歐元區公布工業生產*



各國重要經濟活動方面，西班牙經濟大臣奎爾波邀請歐盟各國財長討論競爭力問題。周四本港時間10:30am，澳洲央行助理總裁瓊斯參加一個研討會。5:00pm，歐洲央行管委暨芬蘭央行總裁雷恩發表講話。5:50pm，歐洲央行副總裁德金多斯參加保險和職業養老金管理局(EIOPA)可持續金融會議2025年會的爐邊談話。



數據方面，周四（13日）4:30pm（本港時間．下同），香港公布第四季工業生產；第四季生產者物價指數。6:00pm，歐元區公布1月工業生產，年率跌幅料由2%收窄至0.8%，經季節調整月率料由下滑1.1%改善至升0.6%。8:30pm，美國公布2月生產者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率升幅料由3.5%收窄至3.3%；連續申請失業救濟金人數料由189.7萬降至188.8萬；首次申請失業救濟金人數料由22.1萬升至22.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:東方海外國際(00316)、太古股份公司A(00019)，太古股份公司B(00087)、太古地產(01972)、九龍倉集團(00004)等。(wa)