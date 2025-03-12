12/03/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.27226 -60.965 一周 3.65214 -14.786 兩周 3.66917 -13.083 一個月 3.83792 -7.488 兩個月 3.88315 -6.352 三個月 3.91536 -6.107 六個月 4.00946 -0.191 一年 4.05923 -3.25

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普表示，關稅長遠效果顯著，美國經濟不會陷入衰退。港元拆息今早全線向下，其中，隔夜息顯著回落61基點至3.27226厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連升，由逾一周高位降至3.83792厘。反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.91536厘，六個月及一年期分別降至4.00946厘和4.05923厘。港元匯價今早在7.7697-7.7721之間上落，最新報7.7704，與上日收市價相同。總統特朗普向商界領袖表示，新的關稅可能會高於25%，同時強調關稅措施長遠將帶來顯著的正面效果，又淡化市場動盪，稱美國不會陷入衰退，美股隔晚繼續受壓。恒指今早高開77點後，最多曾升179點，報23962，惟兩萬四關前有阻力，一度倒跌91點，報23691。恒指最新跌78點，報23704。(cl)資料來源：香港銀行公會