12/03/2025 11:20
《港元利率》拆息全線向下，一個月拆息終止兩連升報3.84厘
《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普表示，關稅長遠效果顯著，美國經濟不會陷入衰退。港元拆息今早全線向下，其中，隔夜息顯著回落61基點至3.27226厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連升，由逾一周高位降至3.83792厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.91536厘，六個月及一年期分別降至4.00946厘和4.05923厘。
港元匯價今早在7.7697-7.7721之間上落，最新報7.7704，與上日收市價相同。
總統特朗普向商界領袖表示，新的關稅可能會高於25%，同時強調關稅措施長遠將帶來顯著的正面效果，又淡化市場動盪，稱美國不會陷入衰退，美股隔晚繼續受壓。恒指今早高開77點後，最多曾升179點，報23962，惟兩萬四關前有阻力，一度倒跌91點，報23691。恒指最新跌78點，報23704。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.91536厘，六個月及一年期分別降至4.00946厘和4.05923厘。
港元匯價今早在7.7697-7.7721之間上落，最新報7.7704，與上日收市價相同。
總統特朗普向商界領袖表示，新的關稅可能會高於25%，同時強調關稅措施長遠將帶來顯著的正面效果，又淡化市場動盪，稱美國不會陷入衰退，美股隔晚繼續受壓。恒指今早高開77點後，最多曾升179點，報23962，惟兩萬四關前有阻力，一度倒跌91點，報23691。恒指最新跌78點，報23704。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.27226
|-60.965
|一周
|3.65214
|-14.786
|兩周
|3.66917
|-13.083
|一個月
|3.83792
|-7.488
|兩個月
|3.88315
|-6.352
|三個月
|3.91536
|-6.107
|六個月
|4.00946
|-0.191
|一年
|4.05923
|-3.25
資料來源：香港銀行公會