12/03/2025 18:45

【ＡＩ】蔡崇信︰AI提升生產力，料釋放10萬億美元市場機遇

《經濟通通訊社12日專訊》阿里巴巴(09988)主席蔡崇信今天出席新加坡一個論壇，分享對人工智能(AI)帶來的影響、開源價值及中國消費市場動態的看法。他指出，AI將提升人們的生產力，若然單是全球20%的勞動力能通過AI得到進一步提升，就能釋放一個10萬億美元的市場機遇，較現時整個科技行業更大。他又指，AI未來可能會減少對分析師的需求，分析師可能會被人工智能取代。



蔡崇信指出，真正的AI革新不是中美之間的競爭，而是在於開源。當AI模型被開源，小公司、個人和創業者都可利用AI創新，而不是由幾家富有的企業所控制。近期AI應用激增正是受益於開源。當AI模型免費開放時，創新將不局限於最大的科技巨擎，任何人都能以未曾想像的方式構建、定制和應用AI。



電商中的AI應用中，他認為AI將會革新購物方式，不僅推薦商品，還會規劃整個購物體驗，例如從知道旅行所需的物品，到確保貨品能在出發前就送到家。至於中國消費情緒，私營企業的信心提振疊加振奮人心的技術發展，將傳導致消費者信心。(kl)