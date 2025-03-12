12/03/2025 12:49

《市場動態》《富爸爸》作者警告全球正步入股災，倡買金銀比特幣

《環富通基金頻道12日專訊》暢銷理財著作《富爸爸窮爸爸》(Rich Dad Poor Dad)作者羅伯特．清崎(Robert Kiyosaki)近日警告，指全球股市正步入「史上最大股災」，美債、ETF及美元都是「金融騙局」，他強調，這場市場風暴將摧毀數百萬嬰兒潮世代的退休計劃，建議投資者應遠離「紙上財富」，轉而考慮黃金、白銀與比特幣(Bitcoin)等實體資產。



清崎近日在社交媒體X（前稱Twitter）發文，提到他早年出版的《經濟大預言：清崎與富爸爸的對話》中，就已曾警告「史上最大股災即將發生」，如今這場金融風暴已展開。他強調，這次股市崩盤有可能摧毀戰後嬰兒潮世代數百萬人的退休計劃，導致他們無法安度晚年。



他認為目前的退休制度存在根本弱點。他進一步解釋，美國嬰兒潮世代是第一個完全仰賴401k與IRA等「自提式退休金制度」（Defined Contribution，供款額確定但退休可得視乎市場表現，相當於本港強積金MPF等）的世代，與上一代的「固定給付式退休金制度」（Defined Benefit，退休可得確定款額而與市場表現脫勾，即政府公積金等）截然不同。他警告，萬一市場發生崩盤，401k與IRA帳戶內的資產恐將大幅縮水，而政府與企業不會提供額外補償，這將導致許多美國退休人士陷入經濟困境。並強調這場風暴不僅影響美國，全球數百萬即將退休的投資者都可能受到波及。



清崎批評，整個金融體系如同龐氏騙局，問題來自三個方面：包括教育系統少談財務教育，令投資者缺乏風險意識；華爾街常依賴「愚蠢的投資者」去賺錢，以各種金融工具「欺騙」散戶；政客被財團與銀行家所操控，無法做到為人民發聲。



他呼籲，若投資者希望在這場即將浩劫中能倖免於難，需遠離ETF、美債及美元等，實體資產才是避險之道。(hl)