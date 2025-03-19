12/03/2025 14:27

【ＡＩ】美團等入股硅基流動，後者為生成式AI設施提供商

《經濟通通訊社12日專訊》天眼查App顯示，近日，北京硅基流動科技有限公司發生工商變更，北京智譜華章科技有限公司退出股東行列，新增美團(03690)旗下天津三快科技有限公司、北京星連鼎森股權投資基金合夥企業（有限合夥）、南京綠湧錦航股權投資管理合夥企業（有限合夥）、中小企業發展基金普華（杭州）創業投資合夥企業（有限合夥）為股東，註冊資本由約1375.8萬元人民幣增至約1512.4萬元人民幣，同時，部分主要人員也發生變更。



硅基流動成立於2023年8月，致力於打造大模型時代的AI基礎設施(AI Infra)，降低大模型應用成本和開發門檻，加速AGI普惠人類。今年2月，硅基流動和華為雲團隊聯合首發並上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeekR1/V3推理服務。(ct)