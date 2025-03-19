12/03/2025 11:03

【ＡＩ】聯想旗下基金等入股具身智能公司它石智航

《經濟通通訊社12日專訊》天眼查App顯示，上海它石智航技術有限公司發生工商變更，新增聯想中小企業發展創業投資基金（天津）合夥企業（有限合夥）、北京高瓴裕潤股權投資基金合夥企業（有限合夥）、QM300 Limited等為股東，註冊資本由100萬人民幣增至約136萬人民幣，同時新增多位董事。



它石智航成立於2024年7月，經營範圍包括人工智能基礎軟件開發；人工智能硬件銷售；人工智能通用應用系統；智能機器人的研發；智能機器人銷售；工業機器人銷售；服務消費機器人銷售等等。創始團隊成員包括華為汽車業務部前首席科學家陳亦倫、前華為「天才少年」丁文超、前百度資深副總裁李震宇，團隊成員多來自清華、復旦等名校。



它石智航具備強大的技術背景與團隊優勢，行業認為有望在未來成為智元機器人的有力競爭對手。今年1月，它石智航成功獲1.5億美元的種子輪融資，投後估值達4.5億美元。(ct)





