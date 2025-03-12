12/03/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌139點子，報7.2445

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日盤初一度升破7.22關口，但後勁不繼，收報7.2445，較上個交易日4時30分收盤價跌139點子，暫脫離近四個月高位，全日在7.2158至7.2487之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)也曾收復7.22關，現跌197點子，報7.2467。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1696，較上個交易日升45點子，止三連跌，創3月6日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至630點內。



交易員表示，美元因特朗普關稅政策擔憂持續疲軟，歐元則受俄烏停火提議提振大漲，人民幣外部環境繼續改善，不過逢低購匯限制反彈空間。



馬來亞銀行觀點指出，英鎊和歐元飆升有利於非美貨幣走強，目前人民幣的外部環境更為溫和；不過短期內人民幣情緒仍然非常容易受到中美貿易衝突的影響，繼續關注特朗普對中國的具體行動。(sl)