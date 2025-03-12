12/03/2025 08:55

【特朗普新政】特朗普稱打倒特斯拉抗議活動屬「國內恐怖主義」

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普周二（11日）表示，針對特斯拉的暴力行為將被貼上「國內恐怖主義」的標籤，肇事者將「經歷地獄」。



在周一（10日）大幅下跌後，特斯拉股價周二收市上漲近4%。特朗普和馬斯克當天同時出現在白宮，特朗普挑選一輛新的特斯拉工作人員使用。



特朗普在白宮批評示威者，表示「他們正在傷害一家偉大的美國公司。讓我告訴你們，如果你們對特斯拉這樣做，對任何一家公司這樣做，我們會抓住你們，然後……你們會經歷地獄的。」



美國各地的活動人士最近舉行了一系列「打倒特斯拉」（Tesla Takedown）抗議活動，表達對馬斯克在政府效率部（DOGE）所扮演的角色的不滿。上周，大約350名示威者在俄勒岡州波特蘭市的一家特斯拉經銷店外抗議。3月初，在紐約市一家特斯拉經銷店外的示威中，有9人被逮捕。(rc)