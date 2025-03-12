12/03/2025 08:56

【特朗普新政】加國安省停徵電力附加費，美收回鋼鋁關稅翻倍威脅

《經濟通通訊社12日專訊》加拿大安大略省政府同意暫停對輸往美國三個州的電力徵收25%附加費。據報道，美國總統特朗普表示，不再計劃對加拿大鋼鋁加倍徵收關稅。



白宮貿易顧問納瓦羅表示，在美加談判後，總統特朗普不再計劃對加拿大鋼鋁加倍徵收關稅。意味從加拿大輸往美國的鋼鋁產品，與從其他貿易夥伴出口往美國的金屬一樣，將按照原計劃徵收25%的關稅。



特朗普周二（11日）在社交平台表示，周三（12日）起將對從加拿大進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，令稅率提高至50%，回應加拿大安大略省政府對出口到美國三個州的電力徵收25%的附加費。不過，安省與美方談判後，暫緩決定。安省省長福特和美國商務部長盧特尼克在聯合聲明中說，福特將於周四前往美國華盛頓與盧特尼克會面討論關稅事宜。



不過早前有消息指，根據特朗普發布的行政命令，仍對加拿大及美國所有其他貿易夥伴的鋼鐵和鋁徵收25%的稅，且無任何例外或豁免，該政策將於3月12日午夜生效。(rc)