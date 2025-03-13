12/03/2025 08:12

【企業盈喜】思考樂教育料去年淨利潤超過1.4億元人民幣創新高

《經濟通通訊社12日專訊》思考樂教育(01769)公布，預期截至去年12月31日止年度收入、淨利潤及權益持有人應佔經調整淨利潤預計將達到集團成立以來的歷史新高，其中淨利潤不少於1.4億元（人民幣．下同），增加不少於62.8%，及非國際財務報告準則計量的公司權益持有人應佔經調整淨利潤不少於1.65億元，增加不少於52.8%。



該集團指，純利上升因輔導課時總數增加，收入不少於8.35億元，增加不少於46.3%，以及改善經營效率，使營運表現有所改善。該集團已於去年中開始籌備重啟廣州市場的業務，廣州的課程受到家長及學生的認可，初步取得可喜成果，相信廣州業務將擴大收入基礎，並有助於長遠發展。



該集團預期於3月公布業績。(wh)