12/03/2025 08:45

【企業盈喜】五谷磨房(01837)料去年純利增最多28%

《經濟通通訊社12日專訊》五谷磨房(01837)公布，預期截至去年12月31日止年度純利將介乎約1.8億至1.94億元（人民幣．下同），增長約18%至28%之間。



該集團指，純利增加主要得益於有效實施業務發展戰略，整體收入穩步上升，尤其是線下渠道中的銷售大幅增長，以及有效實施各項預算及成本控制政策，合理有效地控制銷售成本的增幅。



*專櫃關閉料收入減最多8000萬人幣*



另外，該集團指，由於其中一個重要零售渠道的經營策略調整，並基於其初步估計，該集團於該渠道旗下合共210個線下專櫃可能分別於今年關閉，及預計該集團於2025年度的總收入將相應減少約5000萬至8000萬元。



該集團預期於3月底前公布業績。(wh)