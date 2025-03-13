13/03/2025 17:29

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布PPI

《經濟通通訊社13日專訊》美國通脹數據放緩釋除部分市場憂慮，美股三大指數昨日收市各有升跌，道指跌82.55點或0.20%，報41350.93點；標普500指數升27.23點或0.49%，報5599.30點；納指升212.35點或1.22%，報17648.45點。港股方面，恒生指數收市報23462，跌137點或0.6%，成交2338億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間14日凌晨1:30am，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛和德國央行總裁納格爾就「增長：歐洲的警鐘？」發表演講。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布1月工業生產，年率跌幅料由2%收窄至0.8%，經季節調整月率料由下滑1.1%改善至升0.6%。8:30pm，美國公布2月生產者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率升幅料由3.5%收窄至3.3%；連續申請失業救濟金人數料由189.7萬降至188.8萬；首次申請失業救濟金人數料由22.1萬升至22.5萬。



在美國，今日公布業績的公司有：富途控股(US.FUTU)、極光(US.JG)、昱輝陽光(US.SOL)、微博(US.WB)等。(wa)