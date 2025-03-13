13/03/2025 15:53

【特朗普新政】愛爾蘭總理訪白宮，遭特朗普當面追討貿易逆差

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普繼續揮舞關稅大棒，對到訪白宮的愛爾蘭總理馬丁追討貿易逆差，白宮發言人則指日本徵收「700%的大米關稅」，暗示要用對等關稅報復。



特朗普周三（12日）對到訪的馬丁表示：「我們確實對愛爾蘭有巨額逆差，因為愛爾蘭非常聰明。他們把我們的製藥公司，從那些不知道自己在做甚麼的總統手中奪走，發生這種事太糟糕了。」



特朗普警告，如果愛爾蘭開始利用稅收政策吸引跨國公司，他就會通過對所有愛爾蘭產品徵收200%關稅來加以阻止。



分析指，儘管特朗普關稅戰的早期行動打擊了中國、加拿大和墨西哥以及鋼鐵和鋁業等特定行業，但愛爾蘭將在4月面臨威脅，屆時特朗普將公布「對等關稅」。



*白宮發言人：日本對大米徵收700%關稅*



此前，白宮發言人萊維特周二（11日）稱：「看看日本，他們對大米徵收700%的關稅，特朗普總統信奉對等，他要的只是公平均衡的貿易行為。」



日本農林水產省官員回應稱，700%的關稅並非日本政府正式公布的數字。日本政策研究大學院大學教授Kenichi Kawasaki稱，日本對美國大米的關稅約為204%。(jf)