13/03/2025 16:30

【ＡＩ】美監管機構據悉推進對微軟的反壟斷調查，涉及AI業務

《經濟通通訊社13日專訊》據外電報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)正在推進拜登政府執政末期，對微軟的大規模反壟斷調查，表明新任FTC主席AndrewFerguson的優先事項，就是審查科技巨頭。



彭博社引述匿名知情人士表示，FTC的工作人員近幾周一直在繼續進行調查，與企業和其他團體會面以收集信息。FTC去年年底向微軟發出了民事調查要求，要求微軟交出大量關於其人工智能運營的數據，包括訓練模型和獲取數據的成本，這些數據可以追溯到2016年。



FTC還在仔細審查微軟在與OpenAI達成協議後，削減自身人工智能項目資金的決定，這可能被視為損害了人工智能市場的競爭。(jf)